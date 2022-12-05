“2022 Yıl Dönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi satışa çıkarılıyor

Posta Dairesi, “2022 Yıl Dönümleri ve Olaylar” konulu pul serisi yarın satışa çıkarılıyor.

Posta Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Devlet Basımevinde baskısı ve perforesi yapılan pulların üzerinde Büyük Zaferin 100. Yılı ile KKTC’nin gözlemci üye olarak kabul edildiği Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin bayrakları yer alıyor.

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05/12/2022 11:50