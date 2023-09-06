2022 yılı Tarım ve Kırsal kalkınma malı destek programı sonuçları açıklandı

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi finansmanı, Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ve Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı-YAGA koordinasyonunda yürütülmekte olan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı “2022 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı” değerlendirme sonuçları açıklandı.

Toplamda 15 projenin yer aldığı asil liste için toplam 5 milyon TL’lik kaynak tahsis edilmiştir.

2022 hibe programı 2 aşamalı gerçekleştirilmiş olup, 2. aşamada ön başvuruyu geçen toplamda 76 projenin başvurusu alınmış ve başvurulardan 15 proje asil listeye girerek destek almaya hak kazanmıştır.

2022 Mali Destek programları kapsamında hibe almaya hak kazananların ASİL ve YEDEK Listesine https://tchibe.kei.gov.tr/ web adresinden erişim sağlanabilmektedir.