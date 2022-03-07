2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

ads ads
07/03/2022

ads
ads
ads
2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek.

Açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı. "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

Adayların başvuru yapabilmeleri için önce ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

Kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan ‘e-Devlet ile Kayıt Ol’ seçeneğine tıklayarak işlemi gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, ‘Yeni Başvuru Yap’ seçeneğiyle işlemlerini başlatacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 19 Haziran'da yapılacak.  

07/03/2022 08:58
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 2022 YKS, haber, kktc
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.