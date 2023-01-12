2022’de Avrupa ‘en sıcak yaz’ını yaşadı

2022 senesi dünya genelinde bugüne dek ölçülen en sıcak beşinci, Avrupa’da ise 2020’nin ardından en sıcak ikinci yıl oldu. Avrupa kıtası ayrıca geçtiğimiz yıl ‘en sıcak yaz mevsimini’ geçirdi.

Avrupa Birliği’nin İklim Değişimi Servisi Copernicus’un hazırladığı rapora göre 2022 yılı, Avrupa’da rekor kıran sıcak hava dalgalarıyla, Pakistan’da ve Avustralya’da meydana gelen yaygın sellerle ve Antarktika Denizi’nin en düşük seviyesini görmesiyle “iklim aşırılıklarının olduğu bir yıl” olarak nitelendirildi.

Dünya genelinde sera gazı yoğunlaşmalarının arttığına dikkat çekilen rapora göre 2022’de ortalama sıcaklık, 1991-2020 referans döneminden 0.3 santigrat derece yüksek olarak ölçüldü. Sıcaklık, küresel sanayileşmenin başlangıcı olarak kabul edilen 1850’den 1900’a kadar olan döneme göre ise 1.2 santigrat derece arttı. Küresel ısınmadan geçtiğimiz yıl en çok kutup bölgeleri ve Avrupa etkilendi. 2022 yılı, dünya genelinde en sıcak beşinci, Avrupa için ise 2020’nin ardından en sıcak 2. yıl oldu. Avrupa kıtası ayrıca 2022’de “en Sıcak Yaz mevsimini” geçirdi. Avrupa’nın sıcaklıkta tüm kıtalar arasında en yüksek artış hızına sahip kıta olduğu kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2023 08:44