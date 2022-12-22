2022'de en çok konuşulan magazin haberleri

Ajans Press, gazete, dergi, televizyon/radyo kanalları ve internet haber sitelerinde 2022 yılı boyunca en çok konuşulan olayları derledi. İşte 2022 yılının en çok konuşulan magazin başlıkları...

Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısı tepkilere neden oldu.

Bülent Ersoy’un Anıtkabir gezisi sırasında tekerlekli sandalye kullanması eleştirilere neden oldu.

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

Gazeteci ve sunucu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler’in 5 ay süren evliliği bitti. Boşanma sonrasında yaşanan gelişmeler magazin dünyasında büyük ses getirdi.

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22/12/2022 11:16