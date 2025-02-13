2022’deki Cinsel Tecavüz Olayı Zanlısı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da 2022 yılı Temmuz ayında meydana gelen cinsel tecavüz olayıyla ilgili tutuklanan Evrim Karakaş bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 00.15’de Lefkoşa’da T.M.’nin rızası olmaksızın cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayetin 21 Temmuz 2022 tarihinde yapıldığın ancak zanlının ifadesi alınmadan önce yasal olarak Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptığının tespit edilip aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının 10 Şubat’ta Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı esnada yakalandığını belirtti. Polis, suçun her ne kadar 2022 yılında işlenmiş olsa da zanlının ülkede olmamasından dolayı soruşturmanın ileriye götürülemediğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde alınan ifadeler sonucu yeni ifadelerin alınması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi. Polis, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ancak henüz rapor çıkmadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)