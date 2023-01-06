2022'nin en yaygın şifreleri: Zirve yine değişmedi

Dünyanın en yaygın şifresi belli oldu ve tahmin etmesi hiç de zor değil. Dünyanın en yaygın şifresi "şifre" dir.

Parola yönetim şirketi NordPass'ın 2022'nin en yaygın ve dolayısıyla en kötü şifrelerinin bir listesini oluşturdu. NordPass, "Artan siber güvenlik bilincine rağmen eski alışkanlıkların zor öldüğünü öğrendik" diyor.

Ne yazık ki bu, hesaplarınızı güvence altına almak için "şifre", en sevdiğiniz futbol takımı veya evcil hayvanınızın adı gibi basit kimlik bilgilerini kullanmak anlamına gelir. Daha da kötüsü, birçok kişi aynı şifreyi birçok farklı sitede aynı anda kullanıyor.

Saldırganlar kullandığınız diğer hizmetlere erişebileceğinden, hesaplarınızdan biri saldırıya uğradığında bu sizi tehlikeli bir durumda bırakabilir.

EN YAYGIN 10 ŞİFRE

Nordpass sitesinde en çok kullanılan 100 şifreyi listeledi. İşte ilk 10:



1. password

2. 123456

3. 123456789

4. guest

5. qwerty

6. 12345678

7. 111111

8. 12345

9. col123456

10. 123123

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06/01/2023 09:08