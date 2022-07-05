2022'nin ilk yarısında Amazon ormanlarında rekor kayıp

Brezilya'nın Uzay Araştırma Enstitüsü'ne (INPE) göre, Brezilya'nın Amazon yağmur ormanları 2022'nin ilk yarısında rekor miktarda azaldı.

INPE uydularından alınan veriler, Brezilya'da 1 Ocak ile 24 Haziran arasında dünyanın en büyük yağmur ormanının 3 bin 750 kilometre karesinin kaybedildiğini gösteriyor.

INPE uyduları, yılın başından beri yeni aylık ormansızlaşma kayıtları kaydediyor ve geçen ay ülkenin Amazon'unda 2 bin 562 rekor yangın kaydetti.

Mayıs ve Haziran, genellikle kurak mevsim nedeniyle Amazon'da önemli yıllık yanma ve ormansızlaşmanın başlangıcını işaret ediyor.

Mayıs ayında INPE, yağmur ormanlarında 2.287 yangın tespit etti ve bu rakam 2004'ten bu yana o ayın en yüksek rakamı oldu.

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının yok edilmesi, Brezilya lideri Jair Bolsonaro'nun 2019'da göreve başlamasından ve Amazon bölgesindeki yoksulluğu azaltabilecek ekonomik kalkınmayı engellediğini savunarak çevre koruma önlemlerini zayıflatmasından bu yana arttı.

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05/07/2022 17:20