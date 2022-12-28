2022'ye damga vuran anlar: AA Yılın Spor Fotoğrafı oylaması devam ediyor

1- Sürpriz son... Yol Bisikletinde Turkcell Granfondo Serisi`nde yerli ve yabancı 2 bin 100 sporcunun katıldığı ikinci sezonun son yarışı İzmir’de yapıldı. Bitiş noktasına yaklaşık 20 metre mesafede meydana gelen kazada bazı sporcular yaralandı.

2 - Yüzücü...Bursa`da doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 7 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, sosyal hayata katılmasını sağlayan yüzme sporunda kendisini geliştirmeyi hedefliyor.

3 - Zaferin yumrukları...Uluslararası Boks Birliğinin düzenlediği Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar, takım halinde şampiyon oldu

4- Arjantin yola devam ediyor...Katar`ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda ile Arjantin takımları, Lusail Stadyumu`nda karşılaştı. Penaltılarla maçı kazanan Arjantin oyuncuları, yarı finale yükselmenin sevincini yaşadı.

5 - Bulutlarda dolaşmak...Dağcı Tunç Fındık, Erzurum`da bu yıl 3`üncüsü düzenlenen Palandöken Buz Tırmanış Festivali’nde tırmanış yaptı.

6 - Sevinç dalgası...Spor Toto Süper Lig`in 2021-2022 sezonunun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri`nden deniz yoluyla Faroz Limanı’na gelerek taraftarlarla buluştu.

7 - Mersin`de Triatlon heyecanıMersin`de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası, 27 ülkeden yaklaşık 600 sporcunun katılımıyla düzenlendi.

8 - Pehlivanlık hayalleri...661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, tarihi Sarayiçi Er Meydanı`nda farklı boylardaki pehlivanların güreşleriyle başladı. Müsabakaları biten bazı pehlivanlar dinlendi.

9 - Adrenalin dansı... MotoGP 2022 sezonu Dünya Şampiyonası’nın 9. ayağı olan İspanya Grand Prix`si, Barselona kentinde yapıldı. Yarışta, Ducati Lenovo takımının pilotu Francesco Bagnaia (solda), LCR Honda Idemitsu takımının pilotu Takaaki Nakagami (ortada) ve Suzuki Ecstar takımının pilotu Alex Rins (sağda) kaza yaptı.

10 - Gardını indirince... "King of Kings World Series" 103. serisi, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu`nda yapıldı. Organizasyonda sporcu Nina Van Dalum ve Göknur Yaşın Dündar kick boks maçı yaptı.

11 - Olimpik soğuklar... Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda Biatlon erkekler 15 km müsabakasında Norveçli Sturla Holm Laegreid mücadele etti.

12- Havalı duruş... Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda erkekler kayakla atlama takım müsabakalarında Rusya Olimpiyat Komitesi sporcusu Mikhail Nazarov mücadele etti.

13 Sahilde fırtına... Trabzon`da son haftalarda etkili soğuk ve kar yağışlı havanın ardından güneş kendini gösterirken, futbolcular da sahilde koşu yaptı.

14 - Taek von futbol... Katar`ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile Avustralya karşılaştı. Fransız futbolcu Olivier Giroud, bir pozisyonda vole ile topu kaleye göndermeye çalıştı.

15 -Beygir gücü... Otomobil sporlarında 2021`de şampiyonluk kazanan pilotlar, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarış yaptı.

16 - Merve’nin servisi... Para masa tenisçi Merve Cansu Demir, 5. İslami Dayanışma Oyunları`nda altın madalya hedefiyle antrenmanlarını sürdürdü.

17 Dünyanın sultanları... VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali`nde İtalya’nın Imoco Volley ekibini yenerek bu organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaştı.

18 - Şampiyonlar... Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı`nda karşılaştığı Angola’yı yenerek şampiyon oldu.

19 - Yoksa nakavt mı?... ABD`nin Los Angeles kentinde düzenlenen Dünya Boks Konseyi (WBC) Amerika ağır sıklet şampiyonasında Andy Ruiz (sağda) ve Luis Ortiz mücadele etti.

20 - Kökbörü... Bursa`nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları`nda kökbörü müsabakaları gerçekleştirildi. Kökbörü müsabakasının finalinde, Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları mücadele etti.

21 - Baş döndüren hız... Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix`si, ciddi bir kazayla başladı. İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti`nde düzenlenen yarışın ilk turunda, Alpha Tauri`den Yuki Tsunoda, Alpine`den Esteban Ocon, Mercedes`ten George Russell, Alfa Romeo`dan Guanyu Zhou ve Willams`tan Alexander Albon`un araçları kazaya karıştı.

26 PaylaşılamayanTürklerin en eski ata sporlarından kökbörü (at üzerinde oğlak yakalama), Kırgız Türklerinin yaşadığı Van`ın Erciş ilçesinde bulunan Ulupamir köyünde varlığını sürdürüyor. 1982`de Türkiye’ye göçerek burada kalan Kırgız Türkleri, hem kendi düğünlerinde hem de farklı şehirlerde düzenlenen etnik spor organizasyonlarında kökbörü oynayarak kültürel miraslarını korumaya çalışıyor.

23 - Messi’nin peşinde... Katar`ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda C Grubu`nda yer alan Arjantin ve Suudi Arabistan takımları, Lusail Stadyumu`nda karşılaştı. Arjantin takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi, rakiplerinin yoğun baskısı altında mücadele etti.

24- Zirvede yalnız... Katar`ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, Portekiz ve Gana takımları karşılaştı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, kaydettiği gol sonrası sevinç yaşadı.

25- Havada... ABD`nin New York eyaletindeki Madison Square Garden spor kompleksinde "PBR Unleash the Beast" isimli rodeo etkinliği düzenlendi.

26- Şükür secdesi... Katar`ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Fas ve İspanya karşılaştı. Penaltı atışları sonrası maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyet, şükür secdesi yaptı.

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28/12/2022 09:29