2022'ye damga vuran spor olayları: Rekorlar, ilkler ve şampiyonluklar

Arjantin'in şampiyonluğuyla tamamlanan 2022 Dünya Kupası, Anadolu Efes'in 2. EuroLeague zaferi, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın CEV kupası şampiyonluğu, Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı 2022 yılına damga vurdu.

2022, sporda birçok ilke, rekora ve şampiyonluğa sahne oldu. Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşırken Roger Federer ve Avustralya Açık şampiyonu Ash Barty, emekliliğini açıkladı. Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyonlukla tamamlarken Anadolu Efes, üst üste ikinci kez EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı. Max Verstappen ise kariyerin ikinci Formula 1 şampiyonluğunu elde etti.

OCAK

5 Ocak | Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'da şampiyon oldu.



13 Ocak | İtalya Süper Kupası finalinde Inter, normal süresi 1-1 sona eren maçta uzatma devrelerinin son dakikasında bulduğu golle Juventus'u 2-1 yenerek kupayı kazandı.



16 Ocak | Avustralya hükümeti, aşı şartlarını karşılamayan Novak Djokovic'in vizesinin yeniden iptal edildiğini açıkladı. Kararın ardından mahkemeye başvuran Djokovic'in itirazı reddedildi.



- İspanya Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenen Real Madrid şampiyonluğa ulaştı.



17 Ocak | FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Robert Lewandowski kazandı. Üst üste ikinci kez ödülü alan Lewandowski, Mohamed Salah (Liverpool) ve Lionel Messi'yi (Barcelona/Paris Saint-Germain) geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı.



29 Ocak | Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Danielle Collins'i 2-0 yenen Ashleigh Barty, şampiyon oldu. Barty böylece Christine O'Neil'dan 44 yıl sonra Avustralya Açık'ı kazanan ilk ev sahibi kadın tenisçi oldu.



30 Ocak | Avustralya Açık tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. Grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu kazanan Nadal, rakipleri Federer ve Djokovic'i geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

ŞUBAT

5 Şubat | Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu.



12 Şubat | 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Chelsea, Brezilya'nın Palmeiras takımını normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



20 Şubat | Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenen Anadolu Efes oldu.

MART

3 Mart | Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshederek yarışı takvimden çıkardı. Formula 1'in sözleşmeyi feshetmesiyle Rusya, bundan sonra herhangi bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapamayacak.



7 Mart | Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,19 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.



22 Mart | Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart’ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.



13 Nisan | Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.



17 Nisan | AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.



30 Nisan | Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

MAYIS

19 Mayıs | Eintracht Frankfurt, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak şampiyon oldu.



21 Mayıs | Basketbol THY EuroLeague Final-Four'da İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup eden Anadolu Efes, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı.



22 Mayıs | VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibini 3-1 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.



- Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.



22 Mayıs | Serie A'da Milan, son hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 yenerek 86 puanla en yakın takipçisi Inter'in 2 puan önünde şampiyon oldu.

25 Mayıs | UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 mağlup eden Roma, şampiyon oldu.

26 Mayıs | Ziraat Türkiye Kupası'nı finalde uzatma bölümü sonunda Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

29 Mayıs | UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanya temsilcisi Real Madrid, kupanın sahibi oldu.

HAZİRAN

11 Haziran | Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.

12 Haziran | Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.

- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Wulfz Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

13 Haziran | ING Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyon oldu.

16 Haziran | Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

17 Haziran | NBA'de 2021-2022 final serisini Boston Celtics karşısında 4-2 ile kazanan Golden State Warriors şampiyon oldu.

TEMMUZ

24 Temmuz | 109. Fransa Bisiklet Turu'nda Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard birinci oldu.

30 Temmu | Milli sporcu İlke Özyüksel, Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti ve bir Türk sporcu büyükler kategorisinde ilk kez kürsüye çıktı.

31 Temmuz | 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2022) finalinde İngiltere, Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

AĞUSTOS

10 Ağustos | Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Finlandiya'daki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid'in gollerini 37. dakikada Alaba ve 65. dakikada Benzema kaydetti. Real Madrid, 2002, 2014, 2016 ve 2017'den sonra tarihinde 5. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Madrid ekibi, 5'er kezle bu kupayı en çok kazanan takımlar Barcelona ve Milan'ı yakaladı.

21 Ağustos | Ukraynalı Oleksandr Usyk, Büyük Britanyalı Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini korudu.

EYLÜL

4 Eylül | 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

9 Eylül | Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.

18 Eylül | 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı, Fransa'yı 88-76 yenen İspanya kazandı.

22 Eylül | A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

24 Eylül | Profesyonel kariyerindeki son maçına çıkan 20 kez grand slam şampiyonu 41 yaşındaki İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, emekli oldu. Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'daki 20 bin kişilik O2 Arena'da düzenlenen Laver Kupası maçı sonrasında tenisi bıraktı.

28 Eylül | Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.

- Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı, Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

EKİM

3 Ekim | CMASS 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı sporcularından Birgül Erken, kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

9 Ekim | F1'de Hollandalı Max Verstappen, ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın final maçında Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

16 Ekim | Meksika'da milli okçu Mete Gazoz'a 2021 yılının sporcusu ödülü verildi. 2022 Dünya Kupası Finali için Meksika'da bulunan olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz 2021 yılının sporcusu, Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü seçildi.

- Karim Benzema, Altın Top ödülünü ilk kez kazandı. Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

21 Ekim | Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı.

29 Ekim | Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

KASIM

5 Kasım | Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

- Milli sporcu Eda Sayak, Dünya Tekler-Karışık Çiftler Bocce Şampiyonaları raffa disiplini kadınlar altın nokta kategorisinde altın madalya kazandı.

6 Kasım | 44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, parkur rekoru kırarak kazanırken, kadınlarda Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa birinci oldu.

18 Kasım | A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar ayrıldı.

19 Kasım | FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı.

22 Kasım | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 37 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırdı.

27 Kasım | Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi. Altay taraftarlarının 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme attığı "işaret fişeği" nedeniyle yaralananlar oldu.

29 Kasım | Serie A takımlarından Juventus'un başkanı Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri, Torino Cumhuriyet Başsavcılığının kulübün mali hesaplarındaki usulsüzlüğe yönelik Mayıs 2021'den beri yürüttüğü "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde istifa etti. Başkanlık görevine Gianluca Ferrero getirildi.

ARALIK

3 Aralık | 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, son 16 turunda Avustralya ile Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı. Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Avustralya karşısında 1000. maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

4 Aralık | Büyük Britanyalı Tyson Fury, vatandaşı Derek Chisora'yı mağlup ederek Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri unvanını korudu.

9 Aralık | Covid-19 aşı kısıtlaması nedeniyle son Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Sırp tenisçi Novak Djokovic'in, 16-29 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın ana tablo kuralarına katılacağı açıklandı.

12 Aralık | Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Yılın Oyuncusu ödülü, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Iga Swiatek'e verildi.

17 Aralık | Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu.

18 Aralık | Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

21 Aralık | Jokey Halis Karataş, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılan koşuda Aslan Luigi isimli safkanla kazandığı yarışla 7 bininci birinciliğini elde etti.

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27/12/2022 10:54