2023-2024 eğitim yılı yine sorunlarla başladı!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş 2023-2024 eğitim yılının

başlaması ile birlikte yaşanan sorunları bir basın toplantısı ile açıkladı.

2023-2024 eğitim yılının sorunlarla başladığının altını çizen Maviş 80 öğretmenin göreve başlayamadığını birçok sınıfta 25-30 öğrencinin ders görmesinden yakındı.

Burak Maviş’in basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak eğitim yapısal sorunlarının çözülebileceğini söyledi. Biz iş birliğine hazırız.

Bir masada eşit koşullarda sorunları çözmeye hazırız.

Çağlayan İlkokulu 1983 yılında yapıldı bina ömrünü tüketmiş durumda. Sınıflar güvenli değil prefabrik sınıflar oluşturuldu. Yalıtım, ışık ve ses eğitimin verimliliği açısından önemli. Prefabrik sınıflar bunlara uygun değil. Haspolat İlkokulu’ndaki prefabrik yapıları bu noktada ayırıyorum onlar yeterli.

124 okulun 345 binası ya yeniden yapılacak ya da güçlendirilecek.

16 okulun büyük bir kısmına konteyner sınıflar yerleştirildi.

Konteyner sınıflar sadece bina güvenliği için değil nüfusun artması dolayısıyla da kullanılıyor.

Konteyner sınıfların toplam maliyeti 400 bin TL bandında. Toplam 92 konteyner sınıf kuruldu.

Okullara temizlik malzemeleri gelmedi.

Okullara gelen kitapların bir kısmı kullanılmayacak. Bu toplumun kültürüne, kimliğine, din algısına aykırı ifadeler ve görseller içeren kitapların bazıları kullanılmayacak.

Eğitim bakanı tam gün yapacaklarını söylüyor. Pazartesi ve Salı öğleden sonra okulların 15.30’a kadar açık olacağı varsayımı üzerine duruyor. Ama bunun nasıl yapılacağı yönünde bir planlamaya yok.

Bazı okullardan öğretmen kadroları kesiliyor ve 30-35 kişilik sınıflar yaratılıyor.

40 okulda 25’in üzerinde sınıf sayıları 22 okulda da 30’un üzerinde sınıf sayıları.

Eğitim Bakanlığı bunları çözmek yerine sınıf birleştirerek çözüm bulmaya çalışıyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu’nun atadığı öğretmenler okullarımıza ulaşmadı. Sınav geç yapıldı, mülakat geç yapıldı. O öğretmenlerimiz halen hastanelerde, poliste evrak toplamayla uğraşıyorlar. En az 80 öğretmen görevinin başında değil.

Eğitim Bakanlığı’nı iş birliği noktasında yarından itibaren acil önlem masası kurup okulların sorunlarını çözmeye davet ediyoruz.