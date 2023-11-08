2023-2024 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2023-2024 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.

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08/11/2023

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2023-2024 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2023-2024 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.

Ayrıca muayene harcının, Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubelerinden ve www.bub.gov.ct.tr adresi üzerinden kredi kartı ile online ödenebileceği belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın 2023 - 2024 Yılı Motorlu Araçlar Muayenesi duyurusu şöyle:

08/11/2023 10:46
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TAGS: 2023-2024 motorlu araçlar muayene#muayen#ara.#haber#kibris
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