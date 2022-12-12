2023-2025 UWC’de eğitim için AB Burs Programı başladı

Avrupa Komisyonu, 2023-2025 akademik yılında United World College (UWC) bünyesinde eğitim almaya yönelik burs başvurularının 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabileceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 2020 yılından bu yana Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin lise eğitimlerinin son 2 yılını dört UWC okulundan (UWC Adriatic -İtalya, UWC Maastricht-Hollanda, UWC Mostar-Bosna ve UWC Robert Bosch College-Almanya) birinde okumaları için burs verildiği belirtildi.Avrupa Komisyonu tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

“15-17 yaş arası Kıbrıslıların, toplumlararası diyalog ve uzlaşmaya odaklanan Uluslararası Bakalorya programına katılmaları için tasarlanmış iki yıllık geniş kapsamlı bir burs programıdır. AB ve UWC, eğitimin birlik, şefkat ve barış için itici bir güç olduğu görüşünü paylaşmaktadır. Burs hakkını kazanacak başvuru sahipleri, UWC’nin seçim prosedürleri doğrultusunda, entelektüel merak ve motivasyonları, aktif bağlılıkları, sosyal yeterlilikleri, dayanıklılıkları, kişisel sorumlulukları ve dürüstlükleri temel alınarak seçilecektir.

UWC bünyesindeki AB burs programı gençlerin kültürlerarası, girişimcilik ve liderlik becerilerini geliştirmenin yanı sıra toplumlarını etkileyen çok çeşitli sosyal konuları tartışmak üzere gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan gençlik katılım faaliyetleri ve kısa kurslar da içermektedir. AB Bursundan yararlanacak bütün katılımcılar barış savunucuları topluluğu yaratmayı amaçlayan uluslararası UWC mezunları arasına katılacak ve sadece kendi yaşamlarını sürdürme ve dönüştürmede değil, aynı zamanda Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin yolunu açmada aktif rol üstleneceklerdir”.

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12/12/2022 18:00