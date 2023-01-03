2023 Bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda...

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün de devam ediliyor.

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03/01/2023

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2023 Bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda...

 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün de devam ediliyor.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplanan Genel Kurul’da bugün; 43 Milyon 949 Bin 900 Türk Lirası olarak öngörülen Sayıştay Başkanlığı, 82 Milyon 277 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Hukuk Dairesi, 103 Milyon 400 Bin Türk Lirası olarak öngörülen Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 1 Milyar 36 Milyon 455 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 128 Milyon 653 Bin 200 Türk Lirası olarak öngörülen Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

03/01/2023 11:23
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TAGS: Meclis Genel Kurulu
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