2023 bütçesinin komitedeki görüşmeleri yarın tamamlanıyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin yaklaşık iki haftadır devam eden 2023 bütçe görüşmeleri, yarın tamamlanıyor.

30 Kasım’da başlayan ve yarınki görüşme ile beraber 8 oturumda tamamlanacak KKTC 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarı’nın Komite görüşmelerinde, yarın son olarak Maliye Bakanlığı bütçesi ve Gelirler bütçesi ele alınacak.

Komite’nin bütçe maratonu, tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanması ve bütününün oylaması ile son bulacak.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın başkanlığında, Milletvekilleri Fikri Toros, Hüseyin Çavuş, Hasan Küçük ve Salahi Şahiner’in yer aldığı Komite, yarın saat 10.00’da toplanacak.

Komite’de bugüne kadar, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Yüksek Yönetim Denetçisi, Hukuk Dairesi, Başbakan Yardımcılığı, Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, İçişleri Bakanlığı bütçeleri ele alındı.

Bakanlar Kurulu’nun 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylayarak Meclis’e gönderdiği 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda bazı kalemlerde artışlar yapıldı.

Yarınki oturumun ardından 2023 bütçesi, Genel Kurul’a sevk edilecek. Genel Kurul’daki görüşmelerin ise 25 Aralık Yerel Seçimlerin ardından yapılması planlanıyor.

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11/12/2022 11:28