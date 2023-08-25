2023 FIBA Dünya Kupası heyecanı başlıyor

2023 FIBA Dünya Kupası yarın oynanacak 8 maçla başlayacak. Turnuvaya Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin katılmaya hak kazanamadığı 2023 FIBA Dünya Kupası, Filipinler'in Bulacan kentindeki Angola - İtalya ve Japonya Okinawa'daki Finlandiya - Avusturalya karşılaşması ile başlayacak.

Beş şehirde gerçekleştirilecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak 16 takım, 2. tura yükselecek. Son iki sırada yer alacak ekipler ise 17-32'ncilik klasman maçları oynayacak.

Turnuvanın 2. turunda yine ilk 2 sırada olacak takımlar, çeyrek finalde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finalden itibaren eleme usulüyle oynanacak maçların ardından finale yükselecek iki ekip ise 10 Eylül Pazar günü Filipinler'in başkenti Manila'daki Mall of Asia Arena'da dünyanın en büyüğü olmak için sahaya çıkacak.

Dünya Kupası'nda maçlar Manila'nın yanı sıra Filipinler'in Bocaue, Quezon ve Japonya'nın Okinawa şehirleriyle, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da oynanacak.

2023 FIBA DÜNYA KUPASI GRUPLARI

Türkiye'nin katılmaya hak kazanamadığı organizasyonda gruplar şöyle:

A Grubu: Angola, Dominik Cumhuriyeti, Filipinler, İtalya

B Grubu: Güney Sudan, Sırbistan, Çin, Porto Riko

C Grubu: ABD, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda

D Grubu: Mısır, Meksika, Karadağ, Litvanya

E Grubu: Almanya, Finlandiya, Avustralya, Japonya

F Grubu: Slovenya, Yeşil Burun Adaları, Gürcistan, Venezuela

G Grubu: İran, İspanya, Fildişi Sahili, Brezilya

H Grubu: Kanada, Letonya, Lübnan, Fransa

7 TAKIM OLİMPİYAT HAKKI KAZANACAK

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 7 takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na direkt katılma hakkı elde edecek.

Statüye göre Avrupa ve Amerika kıtası adına en iyi dereceyi yapacak ikişer takım, olimpiyat vizesi alacak. Afrika, Asya ve Okyanusya'dan ise aynı başarıyı yakalayacak birer takım, Paris'te doğrudan mücadele etme hakkı kazanacak.

İLK GÜN PROGRAMI

Turnuvada yarın A, D, E ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak.

İlk günün maç programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

11.00 Angola-İtalya

15.00 Dominik Cumhuriyeti-Filipinler

D Grubu:

11.45 Meksika-Karadağ

15.30 Mısır-Litvanya

E Grubu:

11.00 Finlandiya-Avustralya

15.10 Almanya-Japonya

H Grubu:

12.15 Letonya-Lübnan

16.30 Kanada-Fransa