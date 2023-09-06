2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kuraları çekildi

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06/09/2023

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2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kuraları çekildi

Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kura çekimi Cidde kentinde gerçekleşti.

Turnuva 12-22 Aralık tarihleri arasında Cidde'de mevcut formatıyla son kez düzenlenecek.

Kura çekimi törenine katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuşma yaptı.

Kura çekimi törenine spor spikeri Samantha Johnson, eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure, Suudi Arabistan takımının eski futbolcusu Manaf Aboshgair de katıldı.

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler ve maç programı şöyle:

1. Tur (Maç 1)

Al-Ittihad-Auckland City

2. Tur 

Al-Ahly- Al-Ittihad/Auckland City maçının galibi (Maç 2)

Club Leon - Urawa Reds

Yarı final

Libertadores şampiyonu / Maç 2 galibi

Club Leon - Urawa Reds maçının galibi / Manchester City

06/09/2023 20:32
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TAGS: 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kuraları çekildi
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