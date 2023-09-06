2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kuraları çekildi
06/09/2023
Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın kura çekimi Cidde kentinde gerçekleşti.
Turnuva 12-22 Aralık tarihleri arasında Cidde'de mevcut formatıyla son kez düzenlenecek.
Kura çekimi törenine katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuşma yaptı.
Kura çekimi törenine spor spikeri Samantha Johnson, eski Fildişi Sahilli milli futbolcu Yaya Toure, Suudi Arabistan takımının eski futbolcusu Manaf Aboshgair de katıldı.
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler ve maç programı şöyle:
1. Tur (Maç 1)
Al-Ittihad-Auckland City
2. Tur
Al-Ahly- Al-Ittihad/Auckland City maçının galibi (Maç 2)
Club Leon - Urawa Reds
Yarı final
Libertadores şampiyonu / Maç 2 galibi
Club Leon - Urawa Reds maçının galibi / Manchester City