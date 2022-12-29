2023 Her Açıdan Kurak Bir Yıl Olacak

MECLİS 2023 BÜTÇESİNİ GÖRÜŞÜYOR. BÜTÇE TAMAMEN ANCAK DA MAAŞ BÜTÇESİDİR. VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİ BOŞUNADIR

KÜÇÜK İŞLETMELER ZORDA, HAYVANCI KURAKLIK, İŞÇİLER İSE BORÇ SARMALINDADIR. 2023 HER AÇIDAN KURAK BİR YIL OLACAK. BU KAFAYLA BU TOPLUM ZOR AYAKTA KALIR

Cumhuriyet Meclisi bütçe görüşmeleri için toplanmaya başladı. Hangi bütçe biliyor musunuz? KKTC maaş bütçesi. Öyle bir bütçe düşünün, milyar milyar bakanlıklara bütçe verilmiş ama tamamı maaş gider. Öyle bir bütçe ki, yıkıcı geçmesi beklenen 2023’e deva olması mümkün değil

Şöyle bakın; Bütçe, 35 milyar 800 milyon TL olarak hesaplanmış, karara bağlanmış. Peki, bu 35 Milyar 800 Milyon TL’yi nasıl denkleştirecek bu hükümet? Basit iki cümle yerleştirilmiş oraya. Sonra aç ağzını poyraza ve bekle

Şimdi bütçe 35 milyar 800 milyon TL ya… Yerel gelirler, 21 milyar 470 milyon TL civarında olacak. Peki 35 milyar 800 milyon TL’ye nasıl ulaşacak bu bütçe? Keşke içerisinde adil vergi düzeni ve kara parayla gerçek anlamda mücadele içeren yaklaşımlar da olsa

Gelirlerin diğeri ise, aslında zamlarla oluşturulan ve piyasanın ucuzlamasında kullanılması gereken Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon TL, diğer fonlardan 395 milyon TL, 24 milyon 600 bin TL döner sermaye gelirleri, 560 milyon 400 bin TL özel gelirler bekleniyor

Bu gelirlerle de 35 milyar 800 milyon TL’ye ulaşılamıyor ya… Buraya dikkat: 5 milyar 500 milyon TL TC yardımı, 2 milyar 500 milyon TL TC kredileri gelirler bölümünde yer alan diğer kalemler. Yine 8 milyar TL’yi Türkiye’ye yükledik. Bu para da havadan gelmeyecek, şartu- şurtu var, biliyoruz

Peki nasıl kullanılacak Türkiye’den gelen para? Türkiye’den gelecek hibe ve yardımların 3 milyar 400 milyon TL’lik bölümü yatırımda, 2 milyar 100 milyon TL’lik kısmı savunma için kullanılacak. Türkiye Cumhuriyeti ayrıca 2 milyar 500 milyon TL de kredi sağlayacak.

Tüm bu Türkiye yardım ve hibelerine rağmen, rakam 32 milyar TL civarında duruyor. Geriye de kocaman bir açık kalıyor. 3 milyar 50 milyon TL. Bu açığın da “sanal bet yasası ve kripto para piyasasında düzenleme yapılarak” kapatılacağı öngörülüyor

Yerel gelirler 21 milyar TL civarında öngörülse de, tüm bu bütçe içerisinde yatırıma dair tek kalem, Türkiye hibe ve yardım kalemleri içerisinde. Kabaca söylüyorum işte, 2023 maaş bütçesidir, en az 25 milyar TL, maaş, ek mesai, belediyelere katkı, emekli maaşı, sosyal sigortalara yatırım ve emeklilik için gereklidir

Günün sonunda, vatandaşın beklentisi olan, çağdaşlaşma adımları, hayatı ucuzlatacak hibe ve krediler, çağdaş sosyal konut alanları, ucuza konut alma beklentisi, devletin engelli ve dar gelirli vatandaşlara daha çok yardım etmesi gibi temel konular hızla gündemden kalkıyor

“Daha çok çalışacaksın, arkadaşların işlerken sen oturmayacaksın, sağlık raporu getirmiyorsan, işe geleceksin” diyen başkana kurşun sıkanı haklı çıkarmak için bir grup helak oldu. Mantıklarını değil, öfkelerini öne koydular; akıl alacak gibi değil

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29/12/2022 08:06