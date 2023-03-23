2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası Pazar Günü Yapılıyor   

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23/03/2023

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2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası Pazar Günü Yapılıyor   

   2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ve 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası, 26 Mart 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

      2023 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları ile birlikte bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası da ayni gün yapılacak.  Şampiyona Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler,  Büyükler ve Veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılacak. Dokuz dernekten sporcuların yarışacağı müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.       

23/03/2023 09:14
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TAGS: Kickboks
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