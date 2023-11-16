2023 Kickboks Ligi’nde ve 6. Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu

2023 Kickboks Ligi’nin 4.Ayak (Son) Müsabakaları ve 6.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, 12 Kasım 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Sporcuların yapılan sağlık kontrolünden sonra, müsabakalara geçildi. Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde, Müzical Form, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılan ve Federasyona bağlı 9 dernekten 91 sporcunun yarıştığı Lig ve Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve kazanan takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

6.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 138 puanla Gazimağusa İhtisas Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 107 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 93 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği sahip oldular. 2023 Kickboks Ligi sonunda ilk üç sırada yer alan ve kupa kazanan derneklerin takım sıralaması ve puan durumu aşağıdaki gibidir;