2023 KKSF Satranç Turnuvaları Ödül Töreni, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde Gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun (KKSF) 2023 yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen KKSF Şampiyon Melekler 2023 Ligleri, M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası ve Federasyon Kupası Turnuvalarının ödülleri, 25 Ekim Çarşamba günü 2023 tarihinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla gerçekleşti.

Şampiyon Melekler 2023 Ligleri ödül töreninde, ödülleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet ve Sena Topukçuoğlu, KKSF Başkanı Mert Taşkın, Asbaşkan Atilla Deva ve YK üyesi Özkan Süer Bardak takdim etti. M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonası ödüllerini ise sponsor olan Deniz Plaza Direktörü Turgay Deniz, Federasyon Kupası ödüllerini de KKSF Başkanı Mert Taşkın verdi.

2023 KKSF IX. Bireysel Federasyon Kupası'nın final sıralamasında SERTBAY HÜSEYİN birinci olurken, M. Kemal Deniz Genel Satranç Şampiyonası'nda FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN birinciliği elde etti.

Şampiyon Melekler 2023 KKSF Satranç Ligleri kapsamında Süper Lig'de BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ birinci, 1. Lig'de SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ VE K. DERNEĞİ birinci, 2. Lig'de KUZEY KALE SATRANÇ SPOR DERNEĞİ birinci ve Yedek Lig'de SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ YILDIZLAR birinci oldu.

Süper Lig'de madalya kazanan BROADMAX MAĞUSA SATRANÇ DERNEĞİ'nin sporcuları arasında Baltag Iulian, Kansal Evrim, Kansal Çağin, Antel Ümit, Ermemiş Kadir Efe ve Şeker Gökhan gibi isimler yer alırken, 1. Lig madalya kazanan SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ VE K. DERNEĞİ sporcuları arasında Yurtseven Melih, Sertbay Hüseyin, Küçük Doğukan, Tarman Ufuk ve Yurtal Furkan gibi isimler bulunmaktadır. Ayrıca, 2. Lig'de madalya kazanan KUZEY KALE SATRANÇ SPOR DERNEĞİ'nin sporcuları arasında Midem İsmail Eren, Tumburi Emir, Özaydin Bartu ve Dolu Doruk gibi isimler, Yedek Lig'de madalya kazanan SERTBAY SATRANÇ AKADEMİSİ YILDIZLAR'ın sporcuları arasında ise Arslan Hayal, Çiçek Deniz İsmail, Özcan Ezel ve Ekşici Lal Duru gibi isimler öne çıkmaktadır.

Bu ödül töreni, Kuzey Kıbrıs'ta satranç sporunun öneminin bir göstergesi olarak kaydedilmiştir. Tüm sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederiz.