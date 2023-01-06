35 milyar 850 milyon TL’lik 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri bugün tamamlandı. Genel Kurul’un gelecek birleşimi 16 Ocak’ta yapılacak.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü için açık oylama yapıldı. Milletvekillerinden 27’si kabul, 14’ü ret oyu kullandı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamaya geçilmeden önce Maliye Bakanlığı’nın bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi, ardından Gelirler Bütçesi ve 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı madde madde görüşüldü. Tasarının bütünü için açık oylama yapıldı. İsmi okunan vekiller “kabul” ya da “ret” oyu kullandı. Oylamada, 27 kabul, 14 ret oyu kullanıldı. Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis'te onaylanan 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı imza için Cumhurbaşkanlığı'na, ardından da Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Devlet Basımevi'ne gönderilecek. 1 Ocak 2020'ten itibaren geçerli olacak tasarı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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06/01/2023 15:56