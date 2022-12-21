2023 modern tarihin en sıcak yıllarından biri olacak

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi’nin (MET) tahminlerine göre 2023 modern tarihin en sıcak yıllarından biri olarak rekor kıracak. Kurum, gelecek yıl küresel ortalama sıcaklıkların, sanayi öncesi döneme göre 1,2 derece daha yüksek olabileceğini belirtirken, dünyada aşırı sıcaklarla bağlı orman yangını, sel ve birçok afetin görülebileceği konusunda uyardı.

Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi (MET) küresel sıcaklıkların, gelecek yıl sanayi devrimi öncesi döneme göre, en az bir derece üzerinde seyreden üst üste 10. yıl olacağını açıkladı.

1850'ye dayanan modern kayıtlardaki mevcut en sıcak yıl rekoru Pasifik'te küresel sıcaklıkları yükselten "El Nino" iklim modelinin görüldüğü bir yıl olan 2016'ya aitti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Adam Scaife, "Küresel sıcaklığı artıracak bir El Nino olmadan, 2023 rekor kıran bir yıl olmayabilir, ancak küresel sera gazı emisyonlarındaki arka plan artışı hızla devam ediyor. Muhtemelen gelecek yıl bir başka kayda değer yıl olacak” diye konuştu.

LA NİNA ETKİSİNİ YİTİRİYOR

2023 küresel sıcaklık tahminine liderlik eden Met Office'ten Dr. Nick Dunstone ise "Son üç yıldaki küresel sıcaklıklar, uzayan La Nina'dan etkileniyordu. La Nina'nın küresel ortalama sıcaklıkta geçici bir soğutma etkisi var. Ancak, gelecek yıl La Nina etkisini yitirecek. Bu durum muhtemelen 2023'teki küresel sıcaklığın 2022'den daha sıcak olmasına yol açacak" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan, iklim tahmininde önde gelen bir Met Office uzmanı olan Dr. Doug Smith şunları ekledi:

"Küresel ortalama sıcaklıkların on yıldır 1 derece veya üzerinde olması, dünya çapındaki önemli sıcaklık farklılıklarını maskeliyor. Kuzey Kutbu gibi bazı yerler, sanayi öncesi zamanlardan bu yana birkaç derece ısındı."

LA NİNA NEDİR?

La Nina olayları yüzlerce yıldır meydana geldi. Hem 17. hem de 19. yüzyılın başlarında düzenli olarak kendisini gösterdi.

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

EL NİNO NEDİR?

El Nino sırasında ise Büyük Okyanus'ta daha fazla, Atlas Okyanusu'nda ise daha az kasırga meydana geliyor.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı bir araştırmaya göre, 1997-1998 yıllarında etkili olan ve en az 32 milyar dolarlık zarara yol açan El Nino nedeniyle binlerce kişi, fırtına, sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık yüzünden yaşamını yitirdi.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 20:41