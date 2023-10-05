2023 Nobel Edebiyat Ödülü Norveçli yazar Jon Fosse'ye verildi

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Norveçli yazar Jon Fosse’ye verildiğini açıkladı.

Fosse'nin yazdığı oyunlar dünyada en fazla sergilenen oyunlar arasında yer alıyor.

1959 doğumlu Fosse'nin 40 oyunu, birçok romanı, denemeleri, çocuk kitapları ve çevirileri bulunuyor.

Akademi, Fosse'nin "Norveç geçmişinin özünü artistik teknikle birleştirdiğini" belirterek, eserlerinde "insanın kaygılarını ve ikilemlerini yansıttığını" vurguladı.

Fosse, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday yazarların belirlenmesi İsveç Akademisi ve dünyadaki diğer edebiyatla ilgili akademi ve kurumlardan, eski ödül sahiplerinden, üniversitelerde edebiyat profesörlerinden öneriler alınıyor.

Nobel Edebiyat Ödülü önceki son üç yılda şu isimlere verildi: “2022'de Fransız yazar Annie Ernaux, 2021'de Tanzanyalı yazar Abdulrazak Gurnah, 2020'de Amerikalı şair Louise Gluck.

2006'da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Orhan Pamuk, ödül alan ilk Türk yazar oldu.