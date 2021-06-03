2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’da gerçekleşecek

2023 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul’da oynanacak. UEFA, 9 Temmuz’da yapacağı yönetim kurulu toplantısında, İstanbul finali ile ilgili resmi açıklamayı yapacak.

NTV'nin haberine göre İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline 2023'te ev sahipliği yapacak. Önce 2020 ve ardından bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan final, Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Final geçen sezon Lizbon, bu sezon ise Porto'da oynandı. Kısa süre içinde İstanbul'da final organizasyonu düzenlemeyi düşünen UEFA 2023'te karar kıldı.

9 Temmuz'da yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısının ardından 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı resmen açıklanacak.

Ayrıca 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimlerinin İstanbul'da yapılmasını planlıyor.

UEFA 9 Temmuz'daki toplantıda bu konu hakkında da alacağı kararı duyuracak.

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03/06/2021 09:25