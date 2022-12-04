2023 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Devam Ediyor

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunun Türkiye İş bankası sponsorluğunda 2-3-4 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen 2023 Yaş Grupları Satranç Şampiyonası Salamis Bay Conti Hotelde yapılıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuk olarak katıldığı açılışa, Türkiye iş bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Genel müdür yardımcısı Suat Sözen, KKTC Genel Müdürü Serhan Akşahin ile katıldı. 7-18 yaş 339 çocuğun rekor katılımı ile gerçekleşen turnuva, Satranç Federasyonu başkanı Dr. Mert Taşkın ve Türkiye İşbankası Genel Müdürü Hakan Aran'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Turnuvada kendi yaş gruplarında şampiyon olan sporcular, 2023 yılında Türkiyede yapılacak yaş birinciliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil edecek.

Bu habere tepkiniz:



04/12/2022 11:04