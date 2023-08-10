2023 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin II. Taksit Ödemesi Yapıldı

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10/08/2023

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2023 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin II. Taksit Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Haziran 2023 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı, 3.702 üreticiye, 2023 yılı (Temmuz-Aralık dönemi) II. Taksit Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemesi (350 TL) olarak 91.809.270,00 TL yatırıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Üreticilerimiz Küçükbaş Hayvan Desteklerini Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabilirler." denildi.

10/08/2023 18:17
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TAGS: 2023 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Desteklerin II. Taksit Ödemesi Yapıldı
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