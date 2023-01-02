2023 yılına girdiklerine pişman 3 burç!

2023 yılının ilk gününden itibaren pişman olmayan başlayan 3 burcu sizler için derledik. Onlar ilk günden itibaren pişman oldular. Astroloji haritasında da sürekli bu burçların pişmanlıkları öne çıkıyor. İşte 2023 yılına girdiklerine pişman olan 3 burç...

Onlar doğdukları günden beridir pişman olan 3 burç 2023 yılına girdikleri için ise bin pişmanlar. Ancak son pişmanlık fayda vermez. Hoşlanmadıkları duyguları yaşadıklarında içinden çıkılmaz bir hale düşen bu pişman burçları sizler için araştırdık.

Harita verilerinde de pişmanlıklarıyla gündemden düşmeyen 3 burcun yeni yıla yeni insanlara yeni duygulara tahammül seviyesi sıfırlandı. Daha ilk iki günden başlarına gelmeyen kalmayan bu pişman burçlar bir an önce 2023 yılının bitmesini bekliyorlar.

KOÇ BURCU

Daha ilk günden 2023 yılı Koç Burçlarını sarmadı. Sürekli olarak sıkılan ve hakimiyetlerini kaybeden Koç Burçları sağlık sorunlarıyla da yeni yıla başladıkları için 2023 yılını sevemediler. Çok çabuk parlayan ve sönen Koç Burçları şimdi yeni yılda da aynı sorunları yaşamaktan bıktığı için bir an önce 2023 yılının bitmesini istiyor.

BOĞA BURCU

Gösterişli bir yıl olmayacağını şimdiden anlayan Boğa Burçları bu yüzden olabildikçe 2023 yılının çabuk geçmesini bekliyor. O neredeyse şimdiden pişmanlıklarla doldu. Hayatını geri kalanını merak etmeyen ve çok çabuk sıkılan Boğa Burcu kolları sıvadı. 2024 yılına doğru ilerliyor.

BALIK BURCU

"İlk günden insanın üstüne her şey gelir mi yaa" diye bağıran Balık Burcu kabuslu bir 2023 yılına başladı. Zaten pesimist depresif olan Balık Burçları yeni pişmanlıkları ayrılıkları ve hayal kırıklıklarını kaldırmak yaşamak görmek dahi istemiyor.

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02/01/2023 22:33