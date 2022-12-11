2023 yılına yorgun girecek 3 burç!

2023 yılına haftalar kala 2022 yılın kapanışını yorgun yapacak 3 burcu sizler için derledik. Doğuştan yorgun ve bitkin olan bu burçlar hastalıktan değil hayattan bıkmışlar adeta. İçlerinde hep bir hoşçakal seremonisi çalıyor.

Yorgunluk ciddi bir psikolojik sorunun ilk belirtisidir. Adeta doğuştan yorgun olan bazı burçlar ise her yılı yorgunlukla bitirip 2023 yılına da yorgunlukla "Merhaba" diyorlar. 2023 yılı onlar için yine yorgun geçecek. Çünkü onlar içlerindeki depresif ve hayattan bıkmış hali düzeltmek yerine sessiz sakin ve oldukları yerde kalmayı tercih ediyorlar.

KOVA BURCU

Yaşadığı uzun soluklu sıkıntılar Kova burcunun kabuğuna çekilmesine neden oldu. Normalde de çok duygusal ve derin bir burç olan Kova burçlar kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Bu yüzden hep yorgun hissederler.

BALIK BURCU

Hayalperest Balık burcu, içlerindeki karanlık tarafı asla göstermezler. Ancak kırıldıkça o tarafa yönelimleri artar. Balık burçları bir dertlerini anlatıklarında ağlamayı tercih ettiklerinden kimsenin kendilerini anlamadığını düşünürler. Balık burçları bu yüzden her yıla yorgun girer.

BOĞA BURCU

Artık tam silkelenip kendine gelmeye çalışan Boğa Burcu, aynı noktaya düşmeye devam ediyor. Boğa burçları duygularını ifade etmekte zorlanırlar. Bu yüzden onları anlamak lazım. Bir Boğa burcuna sahipseniz onu sürekli gözetlemeniz gerekiyor. Çünkü her yıl bir başka bunalımın içine düşüyorlar.

Bu habere tepkiniz:



11/12/2022 19:40