2023 Yılında Denetlenen İşletmelere 401 bin 197 TL Para Cezası Kesildi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi’nin, market denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Hükümetin, market denetimlerinin sürdürülmesi konusunda kararlı olduğuna ve “denetim yapılmıyor” iddiasının ise doğru olmadığına dikkat çekti.

Bakan Amcaoğlu, bakanlığına bağlı basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, 2023 yılına ait bazı denetim rakamlarını verdi. Bakan Amcaoğlu, içinde bulunduğumuz 2024 yılında da denetimlerin, 365 gün süreyle, yani hergün ülkenin en Doğu’sundan, en Batı’sına kadar devam ettiğini ve edeceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat ve Kalite Kontrol Birimi tarafından 2023 yılı boyunca 3 bin 837 işyeri denetimi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, oldukça kısıtlı sayılan personelle (24 kişiden oluşan birim) yapılan denetimler sonucunda 2 milyon 758 bin 86 TL 28 kuruş değerinde malın müsadere edildiğini, müsadere edilen mallar içerisinde tarihi geçmiş olanların ise imha edildiğini belirtti. Bakan Amcaoğlu, “denetimler için canla başla çalışan Ticaret Dairesi personeline de teşşekür ederim” dedi.

Bakan Amcaoğlu 2023 yılı içerisinde denetlenen işletmelere 401 bin 197 TL 20 kuruş para cezası kesildiğini de ekledi.