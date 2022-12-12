2023 yılında evlilik bu 3 burcun kapısını çalacak!

Evliliği bekleyen bu 3 burca 2023 yılında sürprizler var. 2023 yılında evliliğin kapılarını çalacak olan bu 3 burç, şimdiden çeyiz alışverişlerine başlayabilir.

2023 yılı astrolojik hareketler olarak baya heyecanlı geçecek. Adeta uzun süredir beklenen her kapı tek tek açılacak. Bunlar arasında evliliği bulacak burçlar yer alacak. Uzun zamandır bekledikleri evlilik kapısına dayanan bu 3 burç nihayet muratlarına erecek.

Hayatlarında yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan ancak sürekli bir nedenden ötürü ertelenen süreç için bu 3 burç artık tamamen hazır! Bazılarının hayatında kimse yoksa en çok onlar dikkat etsin. Etrafınızda sizinle bu yola girmek için bekleyen kişiler var.

KOÇ BURCU

Şans gezegeni geri dönüyor. Mart ayında başlayacak heyecanlı beraberlik yılın ortasında yerini yüzük takmalara bırakacak. Hayatında biri olan Koç burçları ise yılın ortasını beklemeden bu mutluluğu yakalayacak. Koç burçları en zor burçlardan biridir. Kolay kolay beğenmezler. Herkesi kendilerine değer görmezler. Ancak aşık olduklarında yapmayacakları romantizm yoktur. Koç burcu 2023 sizin yılınız.

TERAZİ BURCU

Uzun süredir ertelenen güzel haberler artık gerçekleşecek. Bütün beklentilerinizin de üstünde bir beraberliği evlilikle taçlandıracaksınız. Keyifle başlayacağınız bu yılda evlilik sizin için kaçınılmaz olacak. Artık erteleme yok. Çeyizlerinizi dizmeye başlayın ve mutluluğun kapılarını sonuna kadar açın.

YENGEÇ BURCU

2023 yılında beklediklerin gelecek. Kalbinin kırıkları tamir edilecek. Sen de artık beraberliğinin tadını çıkartacaksın. Ancak bazı kararları vermek için zaman geçmesi gerektiğini sen de biliyorsun. Bu yüzden beklediklerinin karşılığını alacaksın.

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12/12/2022 19:43