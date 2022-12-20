2023 yılının en şanssız 3 burcu!

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20/12/2022

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2023 yılının en şanssız 3 burcu!

2023 yılı yaklaşırken merak edilen diğer bir durum şansız burçlardır. Astroloji haritasına göre 2023 yılında bile bitik ve ağlamaklı geçirecek 3 burç belirlendi. İşte 2023 yılının en şansız 3 burcu...

Astroloji haritasında belirlenen enerjide 2023 yılında şansız geçirme ihtimali yüksek olan bazı burçlar belirlendi. 2023 yılının en şansız 3 burcunu sizler için değerlendirdik. Biraz ağlamaklı biraz düşünceli geçecek olan 2023 yılındaki bu burçlar, 2022 yılında yaşadıkları bitikliğin devamını yaşayacaklar. Tutulmalar ve gezegenler bile bu burçların şansızlığının önüne geçmeyecek. Onlara iyi gelecek tek şey yine kendilerini avutmaları olacak.

BAŞAK BURCU

Kaybettiği arkadaşlarını dostlarını özlemekle geçirecek. Gururu yüzünden geri adım atmayan başak burçları 2022 yılında en sevdiği arkadaşlarını kaybettiğini 2023 yılında daha yeni anlayacak. Başak burçları biraz geç değer bildikleri için şansızlıkları devreye girecek. Ağlamaklı ve yorgun geçirecekler.

BALIK BURCU

Şans 2023 yılında da şans onlardan uzak ilerleyecek. Balık burçlarında melankonlik hayata devam. Onları düzeltmenin tek yolu biraz yalnız kalmaları olacaktır. Balık burçları yaşadıkları duygu durumundaki değişimlerden kaynaklı yaşadıkları buhranlar şansızlığa neden olacaktır.

KOVA BURCU

Sağlık konusunda 2023 yılını zar zor geçirecek olan kova burçları şansızlıkları ayyuka çıkacak. Kendilerine sağlıklı bakmayan kova burçları 2023 yılında sağlıksal bir yıkıma geçecek. Şansızlık işlerinde gitmeyen her şey canlarını sıkacak.

20/12/2022 20:23
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TAGS: 2023 yılının en şanssız 3 burcu!
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