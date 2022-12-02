2023 yılının rengi belirlendi: Viva Magenta

Dünyada renk otoritesi olarak kabul edilen Pantone Color Institute, 2023 yılının rengini Viva Magenta olarak açıkladı.

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü, 2023’ün rengini açıkladı. Modadan güzelliğe, dekorasyondan sanata kadar birçok sektörü etkileyen Pantone yılın rengi, Viva Magenta oldu.

Her yıl aralık ayında gelecek yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, Viva Magenta rengini, kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge olarak tanımladı. Pantone ayrıca 2023’ün rengini, saf mutluluktan zevk alan, denemekten korkmayan ve kısıtlama olmadan kendini ifade eden cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk olarak nitelendirdi.

Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, “Bu yılın rengi güçlü ve güçlendirici. Viva Magenta, yaşam için aynı şevke ve asi ruha sahip herkesi memnuniyetle karşılıyor. Cesur, espri dolu ve her şeyi kapsayan bir renk” ifadesini kullandı.

“Bu teknoloji çağında, doğadan ve gerçek olandan ilham almaya çalışıyoruz” diyen Eiseman, Viva Magenta, kırmızı aileden geliyor ve doğal boya ailesine ait en değerli boyalardan biri, aynı zamanda dünyanın bilinen en güçlü ve en parlak boyalarından biri olan kokineal kırmızısından ilham alıyor” açıklamasını yaptı.

Pantone, geçen yıl, mevcut renkler arasından bir tonu seçmek yerine ilk kez sıfırdan renk üretmeyi tercih ederek ‘Very Peri’yi 2022’nin rengi olarak ilan etmişti.

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02/12/2022 09:29