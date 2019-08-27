Pasifik Okyanusu'ndaki 76 günlük yolculuğunu özetledi: Plastik atık görmediğim gün yoktu

Dayanıklılık sporlarında uzman olan İspanyol atlet Antonio de la Rosa, kendisi için özel olarak tasarlanmış ayakta kürek çektiği paddleboard (kürek sörfü) ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinden Hawaii eyaletindeki Oahu’ya yaklaşık 4700 kilometre boyunca yol aldı.

Antonio’nun meydan okumak adına çıktığı 76 günlük bu yolculukta yanından ayrılmayan bir eşlikçisi olmuş: Plastik atıklar.

Plastik atıklarla karşılaşmadığı bir gün bile olmadığını söyleyen Antonio, yolculuğunun okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmesini umduğunu belirtti. Antonio, en fazla rastladığı şeyin ise balıkçı ağları olduğunu dile getirdi.