2023'e ilk ve son girecek ülkeler!

2023 Yeni Yılını ilk olarak Okyanusya'nın en doğusundaki adalar karşılayacak. Pasifik'teki küçük ada ülkeleri Tonga, Samoa ve Kiribati 1 Ocak'ı 31 Aralık'ta TSİ yerel saatiyle 14.00'da karşılayacak. Bunu takiben Yeni Yıl Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Güney Kore'de kutlanacak.

2023'e Girecek Son Ülke

Yeni yıl kutlamaları, başlangıcını takiben tüm dünyada çınlıyor ve yılbaşı gününe kadar devam ediyor. Ancak 2023'ü karşılayacak son ülke, gece yarısının TSİ 05.50'de vuracağı Baker Adası olacak. Marques Adaları ve Amerikan Samoası Yeni Yılı Baker'dan önce karşılayacak.

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31/12/2022 13:09