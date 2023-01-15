2023'te daha iyi bir ruh sağlığı için 3 öneri

2023 yılından daha sağlıklı bir ruha sahip olmak için bazı şeyleri unutmamalı. Kendimize değer verirsek daha az ruhsal sıkıntılara yakalanabiliriz. Daha iyi bir psikoloji için ne yapmalı? İşte yanıtı...

Sağlıklı ve mutlu hissetmek için anlamlı ve idealleri olan bir yaşam şart. Çünkü ne yapacağını bilmeyen bir kimse mutlu da hissedemez. En iyi terapi meşguliyet. Peki 2023'te daha sağlıklı bir ruh nasıl mümkün?

ÖZ BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN

Öz saygı ve kendilik sevgisi için öz bakım çok önemli. Ruh sağlığına katkı sağlayan önemli faktörlerden biri de kendiyle barışık olmak. Aynadaki görüntüsünü sevmeyen bir kimse kendisiyle alakalı olumlu düşüncelere sahip olamaz.

HAYIR DEMEYİ BİLİN

Başkasının teklifini bir yasa olarak kabul etmeyin. Kendi duygu ve düşüncelerinize yer açın. Bir birey olduğunuzu unutmayın. İsteklerinizi ifade ederken çekingenlik göstermeyin. Hayır cevabı almanız dünyanın sonu değildir.

ZAMANINIZI DOLDURUN

Uzun süre sosyal medyada vakit geçirmek kayıp zamandır. Bu nedenle ruh ve ebden sağlığınıza olumlu etkiler yaratan aktiviteler size iyi gelecektir. Bir cilt maskesinin dahi size ne kadar iyi geldiğini bir düşünün.

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15/01/2023 18:01