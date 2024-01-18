2023'te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısında yüzde 20 artış

Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Kostas Kumis, 2023 yılında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında 2022 yılıyla kıyaslandığında önemli artış olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere dayanarak yer verdiği haberinde, 2022 yılında Güney Kıbrıs’a 3 milyon 201 bin turist gittiğini ve bu rakamda yüzde 20,1’lik bir artış yaşanarak 2023 yılında ise Rum kesimine 3 milyon 845 bin turist gittiğini belirtti.

Gazete, rekor sayıda turistin Güney Kıbrıs’a gittiği 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2023 yılında Rum kesimine giden turistlerin bu rakama yaklaştığını ve 2023 yılındaki rakamın 2019 yılındaki rakamdan (3 milyon 976 bin 777) yalnızca yüzde 3,3 daha az olduğunu da belirtti.

2023 yılıyla ilgili rakamlara bakıldığında, Birleşik Krallık'ın Güney Kıbrıs’a giden 1 milyon 302 bin 125 turistle ilk sırada olduğu ve 410 bin 607 turistle bunu İsrail’in izlediği de kaydedildi.