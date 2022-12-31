2023'te yapılması planlanan en büyük 4 uzay görevi

2022 uzay teknolojileri açısından hareketli bir yıl oldu.

NASA, Ay görevi Artemis I'i başlatırken, James Webb Uzay Teleskobu'ndan etkileyici görseller geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gerilimi ABD ve Rusya'nın Avrupa ülkeleriyle ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'na da yansırken, Çin de kendi istasyonu Tiangong'u tamamlamayı başardı.

Öte yandan 2023'ün de tıpkı bu yılki gibi hareketli geçmesi bekleniyor.

İşte gelecek yıl yapılması planlanan en iddialı 5 uzay görevi…

ESA'nın Jüpiter görevi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Nisan 2023'te Jüpiter'e doğru bir araç fırlatmaya hazırlanıyor.

Jüpiter Icy Moons Explorer (Jüpiter'in Buzlu Aylarını Keşif Aracı / Juice) adlı aracı uzun bir yolculuk bekliyor. Zira hedefine varması Temmuz 2031'i bulacak.

Jüpiter'in yörüngesine girmesi hedeflenen uzay aracı, gaz devinin çevresindeki buzlu doğal uyduları Europa, Ganymede ve Castillo'yu inceleyecek. Söz konusu gök cisimlerine yakın geçişler yapacak.

Juice, bu gök cisimlerinin donmuş yüzeyinin altındaki okyanusları incelemek için buza nüfuz eden radar gibi bilimsel araçlarla donatıldı.

Elon Musk'ın merakla beklenen Starship'i

Kızıl Gezegen'de insanlara ait bir yaşam alanı kurma hayalini sıklıkla dillendiren Elon Musk, Ay'a ve Mars'a gidecek, yeniden kullanılabilir Starship roketlerinin geliştirilmesine öncülük ediyor.

Uzay firması SpaceX'in NASA için tasarladığı Starship roketleri, başarılı yüksek irtifa uçuşlarına imza attı. Ancak henüz hiçbiri uzaya çıkamadı.

Aracın yörüngedeki ilk test uçuşununsa 2023'ün ilk aylarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Görev başarıyla tamamlanırsa Starship sistemi, Alçak Dünya yörüngesinde 100 ton yük taşıyabilen en güçlü fırlatma aracı olacak.

DearMoon

Japon girişimci Yusaku Maezawa'nın finanse ettiği DearMoon aslında turistik bir uzay gezisi. Milyarder, Ay etrafında 6 günlük uçuş için halktan 8 mürettebat seçti.

Bu yolculukta uzay turistlerini yine Starship taşıyacak.

İlk kez geçen yıl duyurulan uzay gezisinin 2023'te yapılması planlanıyor. Ancak her şey Starship'in 2023'ün başlarında yapacağı yörünge denemesine bağlı.

Asteroit kaşifi, Dünya'ya dönüyor

NASA'nın OSIRIS-REx uzay aracı, yaklaşık iki yıldır ünlü göktaşı Bennu’yu inceliyor ve ondan örnekler topluyor.

2016'da fırlatılan ve Bennu'dan kayaç örneği almakla görevlendirilen uzay aracı, 20 Ekim 2020'de ilk kez kısa süreliğine göktaşına inmiş ve yaklaşık 56 gramlık örnek toplamayı başarmıştı.

Uzay aracı, 24 Eylül 2023'te bu örnekleri Dünya'ya getirecek.

OSIRIS-REx'in bu göktaşını inceleme amacı Güneş Sistemi’nin kökenlerine dair yeni bilgiler bulmak.

Öte yandan, uzay aracı örnekleri teslim ettikten sonra OSIRIS-APEX olarak yeniden adlandırılacak ve "potansiyel tehlike" diye sınıflandırılan, Apophis adlı bir göktaşına gidecek.

Bilim insanları bu yeni görevle, hem asteroidin yapısını incelemeyi hem de yakın geçişler sırasında Dünya’nın kütle çekim kuvvetiyle gireceği etkileşimi anlamayı hedefliyor.

Independent Türkçe, IFL Science, Space, SciTechDaily

Bu habere tepkiniz:



31/12/2022 21:42