2023’ün en çok beklenen 23 filmi

Bu gerek sinemaseverler için gerekse de sinema endüstrisi için iyi bir haber.

Kötü haber şu ki, izleyici sayıları hala pandemi öncesindeki seviyelere ulaşabilmiş değil.

Peki, 2023 koronavirüs öncesine döndüğümüz bir yıl olabilir mi?

Bu yıl seyirciyle buluşacak ve sinema dünyasını eski özlenen günlerine geri döndürme potansiyeli olan 23 filmi derledik.

1. Till

Amerika’nın güney eyaletlerinde, 1950’li yıllarda geçen gerçek ve sarsıcı olaylara dayanan Till filmi, beyaz bir kadına ıslık çalmakla suçlandıktan sonra kaçırılıp öldürülen 14 yaşındaki Emmet Till’in hikayesini konu ediniyor.

Filmde Emmet’in annesi Mamie Till-Mobley‘in adalet arayışında nelerle karşı karşıya kaldığını izliyoruz.

Anne rolünü oynayan Danielle Deadwyler, Oscar ödülü alabilecek güçlü bir performans sergiliyor.

Türkiye vizyon tarihi*: Belli değil

2. Empire of Light

Sir Sam Mendes’in sinemaya yazdığı aşk mektubu, 1980'lerde küçük bir sahil sinemasında geçiyor. Sinemanın yöneticisi rolünde ise Oscar ödüllü Olivia Colman var.

Bafta ödüllü Micheal Ward’ın yeni bilet satıcısı olarak işe alınmasının ardından, iki karakter arasında beklenmedik bir bağlantı ortaya çıkar. Mendes'in hikayesi, romantizmden ırkçılığa, kadın düşmanlığından akıl sağlığına kadar pek çok şeyi konu ediniyor.

Ve Colman’ın adı, yine her zamanki gibi, pek çok ödül için geçiyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 24 Şubat

3. Tár

Cate Blanchett, mesleğinin zirvesine ulaşmış besteci ve şef Lydia Tár rolündeki performansıyla eleştirmenlerin övgüsüne mazhar olur. Ancak beklenmedik baskılar hayatını ve işini etkilemeye başlayınca işler değişir.

Blanchett ilki 2005’te, ikincisi ise aradan geçen dokuz yılın ardından 2014’te olmak üzere bugüne kadar iki kez Akademi Ödülleri’ni almaya hak kazandı.

İkinci ödülünden bugüne geçen dokuz yılın ardından tekrar ödülü kaldırması, matematiksel olarak mümkün.

Türkiye vizyon tarihi*: 10 Mart

4. Holy Spider (Kutsal Örümcek)

Gerçek hayattan ilham alan bu drama, İran’ın Meşhed şehrinde 16 seks işçisini öldüren inşaat işçisi Saeed Hanaei’nin suçlarına dayanıyor.

Seri katilin takibinde Zar Emir Ebrahimi’nin canlandırdığı araştırmacı gazeteci Rahimi’ önemli bir rol oynuyor. Emir-Ebrahimi, yoğun, çok katmanlı performansıyla Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Türkiye vizyon tarihi*: 25 Kasım 2022

5. The Fabelmans (Fabelmanlar)

Hiç şüphesiz Steven Spielberg'in elli yıldan uzun kariyerinin en kişisel filmi.

Yara almış bir ailede büyüyen Spielberg’in kendi çocukluk hikayesini izliyoruz.

Film, Spielberg’in ebeveynleriyle zaman zaman zorluk yaşadığı ilişkisini ve küçük bir çocukken sinemaya nasıl da aşık olduğunu gösteriyor.

Sinemaya duyduğu bu bağlılık ona halihazırda iki kez En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandırdı. Ve şimdi belki de üçüncüsünü kazandıracak.

Türkiye vizyon tarihi*: 27 Ocak

6. The Whale (Balina)

Brendan Fraser, yılın en sıra dışı ve dokunaklı hikayelerinden birindeki olağanüstü performansıyla Oscar'a layık görülmesi beklenebilir.

Fraser, küçük bir apartman dairesinde yaşarken, görüşmediği kızıyla tekrar iletişime geçmeye çalışan, aşırı obez bir öğretim görevlisini canlandırıyor.

Pek çok film festivalinde görücüye çıktıktan sonra beğenileri toplayan filmin, ödüllerde ciddi bir yarışmacı olarak görmek mümkün. Bunun için Hong Chau, Sadie Sink ve Samantha Morton’un oyunculukları da önemli katkı sunuyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 10 Şubat

7. Magic Mike's Last Dance

İlk Magic Mike filmi 2012’de vizyona girmiş ve üç yıl sonra devam filmi gelmişti. Bu ise üçüncü ve son kısmı. Channing Tatum’un oynadığı film, genç erkek bir striptizcinin hikayesini konu ediniyor.

*Film, Türkiye’de sinemalarda vizyona girmeyecek.

8. Luther

TV’de 10 yıl boyunca dizi formatında izleyicinin karşısına çıkan Luther, nihayet beyaz perdeye aktarılıyor. Neil Cross, BBC’de başladığı yolculuğuna devam ediyor.

Hikayenin konusu hakkında çok az şey açıklandı. Ancak tüyler ürpertici suçlar, psikolojik suçlar ve geri dönüşler beklemek mümkün. Idris Elba, dedektif olarak yine karşımızda. Cynthia Erivo ve Andy Serkis de ona eşlik ediyor.

Vizyon tarihi: Mart ayında Netflix'te yayımlanacak.

9. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Galaksinin en sevilen uyumsuz kahramanları, bir kez daha galaksiyi savunmak için geri dönüyor.

Chris Pratt, Zoe Saldaña, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff ve Dave Bautista’nn rol aldığı evrenin üçüncü filmin yönetmenliğini ise James Gunn üstleniyor.

Türkiye vizyon tarihi: 5 Mayıs

10. Fast X (Hızlı ve Öfkeli 10)

Hızlı ve Öfkeli serisinin onuncu filmi, şimdiye kadar yapılmış en maliyetli filmlerden biri olarak tanımlandı. Bunun daha büyük aksiyon daha fazla kovalama anlamına gelebileceğini düşünüyoruz.

Çekimler Londra, Roma ve Lizbon gibi yerlerde gerçekleşti. Her zamanki gibi Vin Diesel, Jason Statham ve Michelle Rodriguez'in yanında yer alıyor. Ancak hayranları için üzücü haberse bu sefer Dwayne Johnson’ın olmayışı.

Seri, 11’inci filmde sona erecek.

Filmin dağıtım şirketi Universal Pictures, filmin vizyon tarihini 19 Mayıs olarak açıklandı. Ancak Türkiye vizyon tarihi için resmi bir açıklama yok.

11. Killers of the Flower Moon

Oscar ödüllü Martin Scorsese’nin yönetmenliğini yaptığı filmde başrolde Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro yer alıyor.

Film kağıt üstünde muhtemelen 2023’teki en güçlü künyeye sahip.

Film, Oklahoma, Osage County'de büyük petrol yataklarının keşfedilmesinin ardından birçok varlıklı kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı konu alan ve 1920'lerde geçen bir drama.

Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği henüz bilinmiyor.

12. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş)

2018 yapımı Spider-Man: Into the Spider-Verse'ün devam filminde Miles Morales’in farklı evrenler arasında seyahatine tanık oluyoruz.

Miles Morales, Spider Woman da dahil olmak üzere, daha yaşlı Spider-Man, İngiliz Spider-Man ve hamile Spider-Woman gibi karakterlerle de temas kuruyor.

Miles'ı yine Shameik Moore seslendiriyor. Ona Hailee Steinfeld, Issa Rae ve Daniel Kaluuya de eşlik ediyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 2 Haziran

13. Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones ve Kader Kadranı)

,

Indian Jones serisine ait bu filmde Harrison Ford’un yanına Toby Jones, Antonio Banderas ve Phoebe Waller-Bridge de katılıyor.

John Rhys-Davies de kadroya geri dönüyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 30 Haziran

14. Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm)

“Mission: Impossible” serisinin yedinci filmi, yüksek kaliteli kovalamacalar vadediyor.

Tom Cruise'un canlandırdığı Ethan Hunt karakteri, dünyayı küresel komplodan kurtarmak için bir kez daha savaşacağını beklemek mümkün.

Türkiye vizyon tarihi*: 14 Temmuz

15. Barbie

Barbie filminden gelen ilk görseller, deyim yerindeyse internet alemini alt üst etti.

Onlarca yıldır dünyayı kasıp kavuran Barbie ve Ken oyuncak karakterleri için Margot Robbie ve Ryan Gosling’den daha iyisini bulmak zordu.

Doğal olarak film bir romantik komedi olacak. Ancak filmin olay örgüsü konusundaki detaylar hala çok az. Ancak hikayesi ne olursa olsun seyirci şimdiden renkli görsel bir şölen vadeden filmi dört gözle bekliyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 21 Temmuz

16. Oppenheimer

Dark Knight üçlemesinin ve Inception filminin yönetmeni Christopher Nolan’ın son filmi atom bombasının babası olarak anılan fizikçi J. Robert Oppenheimer'ı konu ediniyor.

Oppenheimer, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombaların yaratılmasına yol açan Manhattan Projesi'nin önde gelen üyelerinden biriydi. Oppenheimer yine New Mexico'daki ilk atomik patlama testine tanık olanlar arasındaydı.

Bilim insanını Cillian Murphy canlandırırken, Emily Blunt ise eşi Kitty’i canlandırıyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 21 Temmuz

17. Next Goal Wins

Yönetmen Taika Waititi'nin beğenilen komedileri Jojo Rabbit ve Thor: Love and Thunder'ın devam filmi, önceki çalışmasından oldukça farklı görünüyor.

Next Goal Wins, dünyanın en kötü sıralamasında yer alan Amerikan Samoası'nın milli futbol takımını 2014 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak için yönetmek üzere atanan teknik direktörün gerçek hikayesine dayanıyor.

Thomas Rongen isimli teknik direktörü Michael Fassbender canlandırıyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 21 Nisan

18. Dune: Part Two

Dune filmi, iddialı bir şekilde kendisini “Dune: Part One” (birinci bölüm) olarak ilan etti. Sinema izleyicisi ise ilk filmin bu özgüvenini beğenileriyle birlikte doğruladı.

Film, Frank Herbert'in orijinal romanının ikinci yarısını konu ediniyor. Timothée Chalamet, “Paul Atreides” karakteriyle, Zendaya da “Chani” karakteriyle filmde yerini alıyor. “Prenses Irulan” rolündeki Florence Pugh da filme yeni katılan isim.

Türkiye vizyon tarihi*: 3 Kasım

19. Chicken Run: Dawn of the Nugget

2000 yılında gösterime giren “Tavuklar Firarda” ismiyle bilinen Chicken Run’ın uzun zamandır beklenen devam filmi, tavukların Tweedy'nin çiftliğinden muhteşem kaçışını konu alıyor.

(Kasım ayında Netflix'te yayınlanması bekleniyor)

20. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

Amerikalı yazar Suzanne Collins'in distopik aksiyon-macera romanı olan “The Ballad of Songbirds and Snakes” Açlık Oyunları üçlemesinden ayrı olarak çekilen yeni ve son ürünü.

Francis Lawrence’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Tom Blyth ve Rachel Zegler başrolleri paylaşıyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 3 Kasım

21. Wonka

Roald Dahl’ın Charlie and the Chocolate Factory isimli romanı daha önce Gene Wilder tarafından Willy Wonka & the Chocolate Factory ve daha sonra da Johnny Depp tarafından Charlie & the Chocolate Factory olarak sinemada canlandırıldı.

Bu kez ise Timothée Chalamet’in Wonka’nın daha genç bir haliyle Dahl’ın hikayesine dahil olduğunu görüyoruz.

Filmde Sally Hawkins, Olivia Colman, Jim Carter ve Matt Lucas da yer alıyor.

Türkiye vizyon tarihi*: 15 Aralık

22. Maestro

Maestro, Bradley Cooper'ın son derece başarılı ilk yönetmenlik denemesi olan A Star Is Born'un devam filmi.

Film, West Side Story bestecisi ve orkestra şefi Leonard Bernstein’ın hayatını konu ediniyor.

Bradley Cooper, filmin başrol oyuncusu olarak da karşımıza çıkıyor.

Filmin, 2023’ün sonlarında Netflix’te yayımlanması bekleniyor.

23. Napoleon

Napolyon Bonapart'ın hayatı Ridley Scott tarafından beyaz perdeye aktarılıyor.

Fransız hükümdarı Joaquin Phoenix canlandırıyor.

(2023'ün sonlarına doğru Apple TV+'ta yayımlanacak)

*Not: Filmlerin Türkiye vizyon tarihleri için Box Office Türkiye kaynak alındı.

