2023'ün en çok kazananları
Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan futbolcularını yayınladı. Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi'ye büyük fark attı.
14/10/2023
Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan futbolcularını yayınladı. Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi'ye büyük fark attı. İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları...
10) Harry Kane - Bayern Münih
34 milyon euro
9) Kevin De Bruyne - Manchester City
37 milyon euro
8) Sadio Mane - Al-Nassr
49 milyon euro
7) Mohamed Salah - Liverpool
50 milyon euro
6) Erling Haaland - Manchester City
55 milyon euro
5) Karim Benzema - Al-Ittihad
4) Kylian Mbappe - PSG
104 milyon euro
3) Neymar - Al-Hilal
106 milyon euro
2) Lionel Messi - Inter Miami
1) Cristiano Ronaldo - Al-Nassr
247 milyon euro