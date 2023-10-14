2023'ün en çok kazananları

Forbes dergisi 2023 yılının en çok kazanan futbolcularını yayınladı. Cristiano Ronaldo en yakın rakibi Lionel Messi'ye büyük fark attı. İşte 2023 yılının en çok kazanan futbolcuları...

10) Harry Kane - Bayern Münih

34 milyon euro

9) Kevin De Bruyne - Manchester City

37 milyon euro

8) Sadio Mane - Al-Nassr

49 milyon euro

7) Mohamed Salah - Liverpool

50 milyon euro

6) Erling Haaland - Manchester City

55 milyon euro

5) Karim Benzema - Al-Ittihad

4) Kylian Mbappe - PSG

104 milyon euro

3) Neymar - Al-Hilal

106 milyon euro

2) Lionel Messi - Inter Miami

1) Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

247 milyon euro