2023'ün en iyi korku gerilim filmleri

Merakla beklenen ve takip edilen korku filmleri büyük bir izleyici kitlesine sahip olmakla beraber, işlediği konularla da daima dikkat çekmeyi başarıyor. Henüz yılı tamamlamamış olsak da korku ve gerilim türüne ait pek çok film izleyiciyi tatmin etmeyi başardı. İşte Variety’ye göre 2023 yılının en iyi korku ve gerilim filmleri...

Merakla beklenen ve takip edilen korku filmleri büyük bir izleyici kitlesine sahip olmakla beraber, işlediği konularla da daima dikkat çekmeyi başarıyor. Henüz yılı tamamlamamış olsak da korku ve gerilim türüne ait pek çok film izleyiciyi tatmin etmeyi başardı. İşte Variety’ye göre 2023 yılının en iyi korku ve gerilim filmleri...

Birth/Rebirth

Film, ölülerin diriltilmesine takıntılı olan bir patalogun hikayesini anlatıyor.

Kulübeye Tıklat

Night Shyamalan imzalı film, keyifli başlayan tatilleri, kapılarında dört yabancının bitmesiyle kabusa dönen bir ailenin hayatına odaklanıyor.

Influencer

Filmde, sosyal medya fenomeni Madison sırt çantasıyla seyahat ederken CW ile tanışır ve seyahatinin seyri değişir.

The Blackening

Tim Story imzalı film, hafta sonu kaçamağı için yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu alıyor.

Çığlık 6

Serinin son filminde cinayetlerin ardından, hayatta kalan dört kişi, artık hayatlarında yeni bir sayfa açmak ister ve bu amaçla Woodsboro kasabasından ayrılır ancak işler planladıkları gibi gitmez.

Brooklyn 45

Çocukluklarından beri en iyi arkadaşlar olan beş eski asker, sorunlu ev sahiplerini desteklemek için bir araya gelir.

Hiç Kimse Seni Kurtaramaz

Film, çevresine yabancılaşmış, yaratıcı ve yetenekli bir genç kadın olan Brynn Adams'ı odağına alıyor.

Deliver Us

Film, bir rahibenin hamile olduğu iddialarını araştırmakla görevlendirilen bir rahibin hikayesini ele alıyor.

In My Mother's Skin

Film, 2. Dünya Savaşı'nda Filipinler'de genç bir kızın ölmek üzere olan annesini korumaya çalışmasını konu alıyor.

Kötü Ruh: Uyanış

Film, yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşan iki kardeşin hayatına odaklanıyor.

Sonsuzluk Havuzu

James ve Em Foster çifti, plaj tatilinin keyfini çıkarırken, ölümcül bir kaza kötü olayların başlamasına neden olur.

Korkuyorum

Kaygı krizleri ve korku ataklarıyla kafası karışan Beau, annesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta onu bekleyen kötü güçler ve görünmeyen gözlerle yüzleşmek zorunda kalr.

Konuş Benimle

Danny Philippou ile Michael Philippou'nun yönettiği film, bir grup arkadaşın bir el heykeli aracılığıyla ölülerle iletişime geçmesi sonrası yaşananları odağına alıyor.

Skinamarink

Eleştirmenler tarafından tüm zamanların en korkunç filmi olarak nitelendirilen yapımda Lucas Paul ve Kaylee Dali Rose Tetreault'nun canlandırdığı iki küçük çocuk gecenin bir yarısı uyanıp babalarının artık evde olmadığını fark eder.