2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi burs başvuruları 17 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kabul edilecek

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/02/2025

2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi burs başvuruları 17 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kabul edilecek

2024-2025 Akademik Yılı Bahar Dönemi burs başvuruları 17 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında kabul edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi yazılı açıklamasında burs başvurularının, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin (YÖDİD) https://yobis.mebnet.net adresi üzerinden online olarak yapılacağını belirtti.

Çelebi, öğrencilerin başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere aynı internet sitesinde yer alan “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceğini de kaydetti.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2024-2025 Güz Dönemi burs hakkı kazanan öğrencilerin, burslarının devam edebilmesi için https://yobis.mebnet.net adresine girerek akademik bilgilerini güncellemeleri ve transkript ile Bahar Dönemi öğrenci belgelerini sisteme yüklemeleri gerektiğini vurgulayan Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmadığını kaydetti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Bahar Dönemi, burs başvuruları
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.