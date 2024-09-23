2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı

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23/09/2024

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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı

Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi yüksek öğrenim burs  müracaatlarının başladığını duyurdu.

Daire Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yüksek öğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin müracaatlarını 23 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapabileceği kaydedildi. Açıklamada, öğrencilerin, burs başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiye yine aynı adresin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşabileceği de belirtildi.

 

Burs Kapsamında Yer Almayan Bölümler, Yüksek Lisans-Doktora İleri Alan ve İhtiyaç Alanları ve Burs Tüzüğü ektedir:

23/09/2024 14:37
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TAGS: haber, kıbrıs,
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