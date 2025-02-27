2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem Güvenli İnternet Eğitimleri başladı

Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 15 yıldır sürdürdüğü ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın eğitmen desteğiyle yapılan Güvenli İnternet Eğitimleri’nin ikinci dönemi başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şubat tatilinden sonra devam eden Güvenli İnternet Eğitimleri, Cumhuriyet Lisesi, Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi’nin 6’ncı sınıf öğrencilerine Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Erkan Emirzade ve Ali Candemir tarafından verildi.

İskele Belediyesi Kongre Merkezi’nde yer alan İskele Türk Maarif Koleji ve Bekirpaşa Lisesi’nin eğitimlerine, Milli Eğitim Bakanlığı Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Eğitim Denetmeni Şebnem Serakıncı, Bekirpaşa Lisesi Baş Muavini Yeliz Tosun ve öğrencilerle birlikte öğretmenleri katıldı.

Öğretmenler ve öğrenciler, eğitimlerin, interneti doğru kullanmak adına çok yararlı geçtiğini belirterek, Bakanlık, Telsim ve eğitimcilere teşekkür etti.

İlk dönemde 16 okul ve 1603 öğrenciye Güvenli İnternet Eğitimleri verilirken, ikinci dönemde de 27 okula gidilerek, öğrencilere şifre güvenliği, casus yazılımlar, kimlik hırsızlığı gibi konular hakkında bilgiler verilecek ve sosyal medya kullanımı konusunda da dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, çocuklara uyarılarda bulunulacak.