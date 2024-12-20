2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri verildi

AB Bilgi Merkezi’nin, Avrupa Birliği desteğiyle ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) ile iş birliğinde düzenlediği “2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” dün akşam sahiplerini buldu.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre yarışmanın birincilik ödülünü, trafik kazalarına dair araştırma dizisi hazırlayan Ramazan Çelikel ve Samet Karakoç kazanırken; ikincilik ödülü, çalışma izinlerindeki yolsuzlukları konu alan araştırma dizisiyle Ayşemden Akın’a verildi. Üçüncülük ödülünü ise aynı konuda hazırladığı araştırma dizisiyle Pınar Barut aldı.

KTGB tesislerindeki etkinliğe, basın mensupları ve diğer paydaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Müdürü Stefan Simosas ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Efdal Keser yaptı.

Simosas konuşmasında, “Avrupa Birliği, basın ve ifade özgürlüğünün sadece demokratik bir toplumun temel taşı değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendirme, şeffaflık sağlama ve vatandaşların haklarını koruma açısından kritik bir öneme sahip olduğuna inanmaktadır” dedi.

KTGB Başkanı Efdal Keser de konuşmasında, dünyada gazeteciliğin her geçen gün biraz daha zorlaştığına işaret ederek "Özellikle savaşların yaşandığı günümüzde gazeteciliğin ne kadar zor bir meslek olduğu bir kez daha idrak ediliyor." dedi.

Keser, ülkede ise basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün anayasanın koruması altında olmasına rağmen gazetecilerin polise çağrılarak veya mahkemeye verilerek baskı altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Keser, basın, ifade ve düşünce özgürlüğünün korunması için birlikte mücadele edeceklerini vurgulayarak yarışmaya katılan tüm meslektaşlarını kutladı.

2024 AB Araştırmacı Gazetecilik Yarışması, Kıbrıs Türk toplumunda araştırmacı gazeteciliğin standartlarını yükseltmek ve bu alandaki çalışmaların görünürlüğü ile etkisini artırmak amacıyla düzenlendi.

Yarışmaya, Kıbrıs Türk toplumunda basılı, çevrimiçi, radyo ve televizyon platformlarında faaliyet gösteren sarı basın kartı sahibi gazeteciler katıldı. Başvuruların Kıbrıs Türk medyasında Türkçe olarak, 1 Ocak-1 Aralık 2024 tarihleri arasında yayımlanmış olması şartı arandı.

Başvurular, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, temel haklar, toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda farkındalık yaratmayı hedefleyen; derinlemesine araştırma ve özgün bakış açıları sunan eserlerden oluştu.

Katılımcı gazetecilerin çalışmaları, jüri tarafından araştırmanın uygunluğu ve kalitesi, tarafsızlık, özgünlük, gazetecinin adanmışlığı, etik bütünlük ve eserin etkisi kriterlerine göre değerlendirildi.

Yarışmanın gelecek yıllarda da düzenlenmesi planlanıyor.