2024 adaylığından bahsederken uyukladı...

ABD Başkanı Joe Biden, 2024’teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

ads ads ads ads
24/10/2022

ads
2024 adaylığından bahsederken uyukladı...

ABD Başkanı Joe Biden, 2024’teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj veren Biden, sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, “Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var” ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden’ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

24/10/2022 11:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: biden, aday, uyuyakaldı,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.