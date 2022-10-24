2024 adaylığından bahsederken uyukladı...

ABD Başkanı Joe Biden, 2024’teki başkanlık seçimleri için yeniden aday olma niyeti olduğunu ancak bu konuda resmi bir karar vermediğini söyledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj veren Biden, sunucunun 2024 seçimlerine dair planını sorması üzerine Biden, “Henüz resmi kararımı vermedim, ancak niyetim yeniden seçime girme yönünde. Bu kararı vermek için önümüzde zaman var” ifadelerini kullandı. Öte yandan Biden’ın röportaj esnasında uyukladığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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24/10/2022 11:17