2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri | Fransa 14-0 Cebelitarık (Maç sonucu)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'na 2 maçla devam edildi.



B Grubu'nun lideri Fransa, sahasında Cebelitarık'ı 14-0 mağlup etti.



Fransa'nın gollerini Ethan James Santos (kendi kalesine), Marcus Thuram, Warren Zaire Emery, Kylian Mbappe (3), Jonathan Clauss, Kingsley Coman (2), Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Oliver Giroud (2) kaydetti.



Fransa bu galibiyetle grupta 7'de 7 yapıp puanını 21'e yükseltti. Cebelitarık ise son sırada kaldı.

Fransa'dan rekor

EURO 2024 Elemeleri'nde Fransa, Cebelitarık karşısında aldığı galibiyetle iki farklı rekorun sahibi oldu.



Almanya'nın 2006'daki rekorunu kırarak Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyete ulaşan Fransa, milli takım tarihinin en farklı galibiyetini de almış oldu.



2006'da Almanya, San Marino'yu 13-0 mağlup etmişti.

Hollanda tek golle kazandı

B Grubunun diğer maçında Hollanda, Wout Weghorst'un golüyle kazandı.



Maçın 11. dakikasında ağları havalandıran Weghorst, takımına galibiyeti getirdi.



Hollanda bu sonuçla 15 puana yükseldi ve 5. galibiyetini elde etti. İrlanda ise 6 puanda kaldı.

Ayrıca Hollanda, EURO 2024'e katılmayı garantiledi.