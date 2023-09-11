2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 grupta 9 karşılaşma oynandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası, 9 maçla başladı.
11/09/2023
EURO 2024 Elemeleri'nin 6. hafta ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Yunanistan-Cebelitarık: 5-0
İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2
E Grubu:
Faroe Adaları-Moldova: 0-1
Arnavutluk-Polonya: 2-0
G Grubu:
Karadağ-Bulgaristan: 2-1
Litvanya-Sırbistan: 1-3
H Grubu:
Kazakistan-Kuzey İrlanda: 1-0
Finlandiya-Danimarka: 0-1
San Marino-Slovenya: 0-4