2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 grupta 9 karşılaşma oynandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası, 9 maçla başladı.

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11/09/2023

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 grupta 9 karşılaşma oynandı

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. hafta ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Cebelitarık: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Moldova: 0-1

Arnavutluk-Polonya: 2-0

G Grubu:

Karadağ-Bulgaristan: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-3

H Grubu:

Kazakistan-Kuzey İrlanda: 1-0

Finlandiya-Danimarka: 0-1

San Marino-Slovenya: 0-4

11/09/2023 10:17
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TAGS: 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, haber, kktc
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