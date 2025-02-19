2024 Bütçesi, 9 Milyar 598 Milyon TL Açık Verdi

Haber Kıbrıs ÖZEL

KKTC’nin 2024 bütçesi meclisten 6 milyar 785 milyon liralık “bütçe açığı” öngörüsüyle geçerken, bu öngörüde 2 milyar 813 milyon liralık bir sapma oldu.

Maliye Bakanlığı’nın bir buçuk ay gecikmeyle açıkladığı uygulama sonuçlarına göre bütçe 2024 yılını 9 milyar 598 milyon 637 bin TL açıkla kapattı. Buna Merkez Bankası’ndan temin edilen 181,8 milyon liralık avans da dahil edilince, “genel bütçedeki toplam açık 9 milyar 780 milyon 519 bin TL” miktarına yükseliyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre, 2024 yılında genel bütçe gelirleri 75 milyar 616 milyon lira; genel bütçe giderleri ise 85 milyar 215 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

KKTC Maliyesi’nin verileri, geçen yıl yerel bütçe gelirlerinin 63 milyar 184 milyon lira; yerel bütçe giderlerini de 70 milyar 128 milyon lira seviyesinde gösteriyor. Bu rakamlarla yerel bütçedeki açık 6 milyar 943 milyon lira seviyesinde hesaplanırken, alınan avansla birlikte, “yerel bütçedeki avans dahil açık 7 milyar 125 milyon liraya” çıkıyor.

YEREL GELİRLER

2024 yılında yerel gelirler içinde en büyük payı 51 milyar 426 milyonla vergilerden sağlanan gelirler oluşturdu. Doğrudan vergiler 24,5 milyar; dolaylı vergiler ise 26,8 milyar TL olarak kaydedildi.

Yerel gelirler içinde gelir vergisi 16,1 milyar; ithalattan alınan KDV 11,8 milyar; kurumlar vergisi 5,9 milyar; dâhilde alınan KDV 4,6 milyar; mülkiyet vergileri 1,9 milyar; gümrük vergileri 1,5 milyar TL oldu.

Vergi dışı gelirlerde ise fon gelirleri 5,6 milyar; harçlar 4,5 milyar TL ile dikkati çekti.

Bu arada, 2024 bütçe uygulama sonuçlarına göre ayrıca, TC Yardım ve Kredileri geçen yıl 12 milyar 242 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, mecliste kabul edilen 2025 bütçesinde ise “17,6 milyar TL’lik rekor bütçe açığı” öngörülüyor. Söz konusu miktar 2024 bütçesi için öngörülen 6,7 milyar TL’lik açığın neredeyse üç katı. Geçen yıl öngörülen açıktaki yüzde 41.5’lik sapma bu yıl da görülürse; 2025 sonundaki açığın 25 milyar TL civarında olması bekleniyor.