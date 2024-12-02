2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da sahiplerini buldu

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02/12/2024

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2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako'da sahiplerini buldu

Atletizmde olimpiyat şampiyonu sporcular Hollandalı Sifan Hassan ve Botsvanalı Letsile Tebogo, yılın atleti ödülünü kazandı.
 

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından verilen 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da sahiplerini buldu.

Kadınlar maratonda olimpiyat şampiyonu Sifan Hassan ve erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Letsile Tebogo, yılın atleti seçildi.

 

Ödüle layık görülen atletler şu şekilde:

Yılın kadın atleti: Sifan Hassan (Hollanda) - Maraton olimpiyat şampiyonu

Yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu

Pistte yılın kadın atleti: Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) - 400 metre engelli olimpiyat şampiyonu

Pistte yılın erkek atleti: Letsile Tebogo (Botsvana) - 200 metre olimpiyat şampiyonu

Yılın kadın saha sporcusu: Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) - Yüksek atlama olimpiyat şampiyonu

Yılın erkek saha sporcusu: Mondo Duplantis (İsveç) - Sırıkla atlama olimpiyat şampiyonu

Yılın stadyum dışı kadın sporcusu: Sifan Hassan (Hollanda) - Olimpiyat maraton şampiyonu

Yılın stadyum dışı erkek sporcusu: Tamirat Tola (Etiyopya) - Olimpiyat maraton şampiyonu

Kadınlarda yılın yükselen yıldızı: Sembo Almayew (Etiyopya)

Erkeklerde yılın yükselen yıldızı: Mattia Furlani (İtalya)

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TAGS: 2024 Dünya Atletizm Ödülleri Monako’da sahiplerini buldu
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